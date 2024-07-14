В конгрессе США сделали заявление о стрельбе на митинге Трампа

Расследование по факту стрельбы на митинге, в ходе которой был ранен экс-президент США Дональд Трамп, будет запущено Палатой представителей США, заявил спикер нижней палаты американского Конгресса Майк Джонсон, 13 июля сообщает пресс-служба спикера.