Как избавиться от боли в горле: 10 простых и действенных домашних средств

Не терпите боль в горле. Никто не любит болеть, но порой это неизбежно. Боль в горле может быть первым признаком простуды, побочным эффектом сорванных голосовых связок или признаком более серьезной инфекции.
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