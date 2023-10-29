Музыкальные новости

Завтра заканчивается октябрь, заканчивается второй месяц осени . а сейчас, сейчас мы будем знакомиться с новинками отечественных исполнителей, кто то призывает зажигать , кто то разочаровавшись больше не влюбдяться, а кто то по старой русской традиции гулять свадьбы именно осенью , после окончанмя полевых работ .