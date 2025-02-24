«Старуха закатила истерику»: Яков Кедми рассказал о скандале, в который угодила в Израиле Пугачева

Н

НС

Любой артист должен понимать - срок его пребывания на сцене не вечен. Глупо пытаться продлить его - это больше похоже на агонию. Былой популярности уже нет,осталось иногда появляться(скромно)на ТВ в качестве гостя какой-нибудь ностальгической телепередачи. Или - не появляться. Вот к примеру Пьеха - тихо ушла, не скандалит,не закатывает истерик. А пугачёва превратилась в какую-то бандершу. В предводительницу околомузыкальной мафии. И до поры до времени ей это сходило с рук - пока она совсем берега не потеряла.