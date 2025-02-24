Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Старуха закатила истерику»: Яков Кедми рассказал о скандале, в который угодила в Израиле Пугачева

«Старуха закатила истерику»: Яков Кедми рассказал о скандале, в который угодила в Израиле Пугачева

Интересная жизнь с Vera Star В прошлом руководитель службы «Натив», а ныне авторитетный эксперт Яков Кедми, постоянно проживающий в Израиле, на днях рассказал о скандале, в который вляпалась сбежавшая 3 года назад из России Алла Пугачева.

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Комментарии
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Н
НС
Любой артист должен понимать - срок его пребывания на сцене не вечен. Глупо пытаться продлить его - это больше похоже на агонию. Былой популярности уже нет,осталось иногда появляться(скромно)на ТВ в качестве гостя какой-нибудь ностальгической телепередачи. Или - не появляться. Вот к примеру Пьеха - тихо ушла, не скандалит,не закатывает истерик.  А пугачёва превратилась в какую-то бандершу. В предводительницу околомузыкальной мафии. И до поры до времени ей это сходило с рук - пока она совсем берега не потеряла.
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5 час.
alik3456 Джексон
Что то много Вечных Жидов развелось и отовсюду гонят их метлой...
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3 час.
Володя Золотарев
старая  шлюха
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2 час.
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