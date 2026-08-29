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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о возвращении Алькараса: «Если он здесь, значит, он и его команда уверены, что травма не усугубится»

Восьмая ракетка мира Даниил Медведев высказался о возвращении Карлоса Алькараса в тур после травмы запястья.

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