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Иркутск Сегодня

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В Иркутске травмпункт городской больницы №1 переехал в новое просторное здание на Трилиссера

С 31 августа Иркутская городская клиническая больница №1 начала прием пациентов с травмами по новому адресу: улица Трилиссера, 60.

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