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«Эльга» ожидает роста добычи угля на Эльгинском месторождении на 28%

«Эльга» ожидает роста добычи угля на Эльгинском месторождении на 28%

Добыча угля на Эльгинском месторождении в Якутии по итогам 2026 г. может достигнуть 45 млн тонн. Такой ориентир означает увеличение производства примерно на 28% относительно результата 2025 года, когда на крупнейшем угольном активе компании «Эльга» было добыто 35,1 млн тонн.

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