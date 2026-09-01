«Эльга» ожидает роста добычи угля на Эльгинском месторождении на 28%

Добыча угля на Эльгинском месторождении в Якутии по итогам 2026 г. может достигнуть 45 млн тонн. Такой ориентир означает увеличение производства примерно на 28% относительно результата 2025 года, когда на крупнейшем угольном активе компании «Эльга» было добыто 35,1 млн тонн.
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