Международный женский день: история, традиции и как отмечают 8 Марта в России и мире Ирина Валькова8 марта — день, когда мир поздравляет женщин, выражая благодарность за их вклад в общество, семью и каждодневные хлопоты.
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