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Одной из ключевых тем ВЭФ–2026 стала реализация Стратегии развития Дальнего Востока

Одной из ключевых тем ВЭФ–2026 стала реализация Стратегии развития Дальнего Востока

Михаил Мишустин утвердил Стратегию социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036-го.

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