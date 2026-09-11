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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Погорилая считает, что Трусова может выиграть медали Евро: «100%. При таком же прокате, как на челленджере, она будет лидером»

Бронзовый призер ЧМ-2016 Анна Погорилая считает, что фигуристка Александра Игнатова (Трусова) может выиграть медали чемпионата Европы.

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