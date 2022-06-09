Военное обозрение

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Испанские ЗРК Spada / Skyguard Aspide для украинской армии

Испанские ЗРК Spada / Skyguard Aspide для украинской армии

Пуск ракеты Aspide комплексом Spada / Skyguard. Фото Минобороны Испании Испания выразила готовность передать украинской армии часть своих зенитных ракетных комплексов Spada / Skyguard Aspide.

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