В Барнауле появится 13 км линий наружного освещения

До конца 2024 года запланировано устройство освещения на восьми участках улично-дорожной сети города В Барнауле до конца 2024 года планируется устройство линий наружного освещения общей протяженностью 13 км, сообщили в администрации города.
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