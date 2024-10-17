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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле появится 13 км линий наружного освещения

В Барнауле появится 13 км линий наружного освещения

До конца 2024 года запланировано устройство освещения на восьми участках улично-дорожной сети города В Барнауле до конца 2024 года планируется устройство линий наружного освещения общей протяженностью 13 км, сообщили в администрации города.

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