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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета о дубле 16-летнего Доумана: «В АПЛ такого не увидишь. Хотим, чтобы Макс рос в такой обстановке, он непредсказуем, подвижен, наблюдать за ним одно удовольствие»

Главный тренер « Арсенала » Микель Артета прокомментировал победу над « Ипсвичем » (4:2) в Кубке английской лиги благодаря дублю Макса Доумана .

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