Военное обозрение

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Путин дал поручения по развитию транспортной логистики в Сибири и на Крайнем Севере

Путин дал поручения по развитию транспортной логистики в Сибири и на Крайнем Севере

Дальнейшее развитие Северного морского пути является важнейшей стратегической задачей. Также очень важно приложить усилия по расширению Транссибирской магистрали.

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