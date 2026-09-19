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Воронежские новости

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Минпросвещения увеличит учебную нагрузку воронежских старшеклассников с 2027 года

Минпросвещения увеличит учебную нагрузку воронежских старшеклассников с 2027 года

С 2027 года ученики 10 и 11 классов будут проводить за уроками больше времени. Минпросвещения РФ увеличило минимальную нагрузку на 140 часов.

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