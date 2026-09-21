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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Сибири» про обмен Яковлева в «Торпедо»: «Алексей перестал попадать в состав и сам предложил что-то поменять. Яремчук моложе, быстрый и создает моменты»

Генеральный директор « Сибири » Лев Крутохвостов прокомментировал обмен Алексея Яковлева в «Торпедо» на Александра Яремчука .

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