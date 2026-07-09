Новые правила обслуживания газовых плит введены в России Теперь ответственность за исправность приборов несут сами собственники и наниматели жилья.
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Новые правила обслуживания газовых плит введены в России Теперь ответственность за исправность приборов несут сами собственники и наниматели жилья.
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