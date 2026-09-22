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Татар-информ

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Эксперт рассказал, чем цифровой рубль отличается от безналичных денег

Эксперт рассказал, чем цифровой рубль отличается от безналичных денег

Цифровой рубль отличается от безналичных денег тем, что хранится на счете в Центральном банке, а не в коммерческом.

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