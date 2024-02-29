ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 840 подписчиков

Президент Грузии ответила на вопрос о возможном помиловании Саакашвили

Президент Грузии ответила на вопрос о возможном помиловании Саакашвили

Решение о том, помиловать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили или нет, является моральной ответственностью главы государства, никто не может повлиять на это, заявила 29 февраля грузинский президент Саломе Зурабишвили.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх