Президент Грузии ответила на вопрос о возможном помиловании Саакашвили

Решение о том, помиловать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили или нет, является моральной ответственностью главы государства, никто не может повлиять на это, заявила 29 февраля грузинский президент Саломе Зурабишвили.
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