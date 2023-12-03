Похоже, что гегемон, действительно, начал терять своё влияние в мире. Представители восточных стран уже открыто показывают своё пренебрежение американцам и европейцам.
Восток изящно проучил Запад. Ждите неожиданного
Комментарии
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Галина Смирнова
а не пора ли нам создать очередной Интернационал?! Освободить угнетенные народы от американского рабства?
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7 час.
Юрий Золотарев
Блин-Клин! Гоу эвэй!!
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2 час.
Лев Сивохин
Дай бог чтобы так это и произошло.
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47 мин.
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