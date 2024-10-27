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Дюжев объяснил, почему запрещает своим детям смотреть «Бригаду» и «Жмурки»

Дюжев объяснил, почему запрещает своим детям смотреть «Бригаду» и «Жмурки»

Актер Дмитрий Дюжев, который прославился благодаря криминальным фильмам «Бригада» и «Жмурки», заявил в интервью ТАСС, что подросткам, не прочитавшим Библию и книги по истории, не нужно смотреть фильмы о преступности.

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