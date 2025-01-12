Действующий президент Хорватии Зоран Миланович объявил о своей победе на выборах

На выборах в Хорватии лидирует действующий президент Зоран Миланович. При перевесе голосов почти в три раза политик объявил журналистам в избирательном штабе о своей победе, его слова передало РИА «Новости».
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