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Софи Каннингем об Эйже Уилсон: «Она как Леброн Джеймс в нашей лиге, так что, конечно, ее не станут дисквалифицировать. Здесь определенно есть двойные стандарты»

Самый обсуждаемый момент серии между « Лас-Вегасом » и « Индианой » случился во второй игре, когда защитница «Фивер» Софи Каннингем получила фол на центровой «Эйсес» Эйже Уилсон .

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