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  • Александр
    у этого афтора и его протеже вместо головы и мозгов маленький писюн торчит!!!Даня Милохин хоче...
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    Да не надо нам этих тварей ближайшие 100 лет.Даня Милохин хоче...
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    Там они и сдохнут только и всего им уже не привыкать это делать!Крупные силы ВСУ ...

В каждой актрисе умел увидеть женщину неслыханной красоты: Исполнилось 80 лет со дня рождения режиссера Сергея Соловьева

В каждой актрисе умел увидеть женщину неслыханной красоты: Исполнилось 80 лет со дня рождения режиссера Сергея Соловьева

Сергей Соловьев на вручении национальных кинематографических премий “Ника”, 1996 г. Фото Бориса Кавашкина /ИТАР-ТАСС/ Пожалуй, главное достижение, которое вменяют Сергею Соловьеву кинокритики, это то, что ему удалось запечатлеть уходящую эпоху в своих фильмах и создать молодежное кино позднего СССР.

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