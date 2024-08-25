В каждой актрисе умел увидеть женщину неслыханной красоты: Исполнилось 80 лет со дня рождения режиссера Сергея Соловьева

Сергей Соловьев на вручении национальных кинематографических премий “Ника”, 1996 г. Фото Бориса Кавашкина /ИТАР-ТАСС/ Пожалуй, главное достижение, которое вменяют Сергею Соловьеву кинокритики, это то, что ему удалось запечатлеть уходящую эпоху в своих фильмах и создать молодежное кино позднего СССР.