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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лопес – Евлоеву: «Братан, я тебя вызвал после UFC 300, но ты даже не ответил. Теперь ты говоришь, что с тобой никто не хочет драться ‍♂️»

«Да ладно, братан, я вызвал тебя после боя на UFC 300, предложив подраться на международной неделе боев.

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