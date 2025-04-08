Штраф пенсионеру за спасение хутора взбудоражил общественность: убрал мусор и оказался виноват

После того, как мужчина самостоятельно убрал хворост с газораспределительного пункта, его вызвали на комиссию, где потребовали представить доказательства того, что он не причастен к устранённому им засорению.
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