БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Штраф пенсионеру за спасение хутора взбудоражил общественность: убрал мусор и оказался виноват

Штраф пенсионеру за спасение хутора взбудоражил общественность: убрал мусор и оказался виноват

После того, как мужчина самостоятельно убрал хворост с газораспределительного пункта, его вызвали на комиссию, где потребовали представить доказательства того, что он не причастен к устранённому им засорению.

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