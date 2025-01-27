В США строится роскошный бункер «Судного дня», предназначенный только для членов клуба, с медицинскими кабинетами, работающими на основе искусственного интеллекта и крытыми бассейнами.
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В США строится роскошный бункер «Судного дня», предназначенный только для членов клуба, с медицинскими кабинетами, работающими на основе искусственного интеллекта и крытыми бассейнами.
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