Что ждёт террористов, напавших на "Крокус Сити Холл": будут сидеть в особых колониях?

Татьяна Тюпкина Балахничева Этим нелюдям нужна смертная казнь, почему мы должны их кормить, они этого не заслужили что бы питаться на наши деньги, когда стреляли о наших детях ине думали, имея своих

Eduard Бизнесмены! Получили сто тысяч,это две зарплаты и теперь будут до конца жизни на небо в "клетку" смотреть, Есть ли ум у людей? Может считать не умеют?