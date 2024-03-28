В СИЗО сейчас находятся четверо подозреваемых в теракте в Подмосковье - Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали, Фаридуни Шамсидин и Мухаммадсобир Файзов.
Что ждёт террористов, напавших на "Крокус Сити Холл": будут сидеть в особых колониях?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Тюпкина Балахничева
Этим нелюдям нужна смертная казнь, почему мы должны их кормить, они этого не заслужили что бы питаться на наши деньги, когда стреляли о наших детях ине думали, имея своих
Ответить
1 час.
Eduard
Бизнесмены! Получили сто тысяч,это две зарплаты и теперь будут до конца жизни на небо в "клетку" смотреть, Есть ли ум у людей? Может считать не умеют?
Ответить
8 мин.
E
Eduard
Всё обзестао требует введение Смертной казни.Зачем нам жалеть убийц убивших сотни людей,которые хотели жить?Я не понимаю! В США как казнили,так и казнчт,хоть и типа против этого.Но это просто слова!
Ответить
6 мин.
Свежие комментарии