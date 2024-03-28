Что ждёт террористов, напавших на "Крокус Сити Холл": будут сидеть в особых колониях?

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Татьяна Тюпкина Балахничева
Этим нелюдям нужна смертная казнь, почему мы должны их кормить, они этого не заслужили что бы питаться на наши деньги, когда стреляли о наших детях ине думали, имея своих
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1 час.
Eduard
Бизнесмены! Получили сто тысяч,это две зарплаты и теперь будут до конца жизни на небо в &quot;клетку&quot; смотреть, Есть ли ум у людей? Может считать не умеют?
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8 мин.
E
Eduard
Всё обзестао требует введение Смертной казни.Зачем нам жалеть убийц убивших сотни людей,которые хотели жить?Я не понимаю! В США как казнили,так и казнчт,хоть и типа против этого.Но это просто слова!
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6 мин.

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