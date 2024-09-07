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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юров о Мичкове: «Здорово, что Матвей сумел вырваться из КХЛ. У него есть все шансы проявить себя в НХЛ. Он обладает голевым чутьем, подобного которому я не видел»

«Здорово, что Матвей сумел вырваться из КХЛ и отправиться в «Филадельфию». Думаю, что у него есть все шансы проявить себя.

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