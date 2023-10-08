3 брака и 8 детей: вся правда семейной жизни Владимира Соловьева

Р.S. у меня приятель был, тоже женился на всех, кто ему дал...

Андрей Михеев

Он перестао для меня существовать неделю назад. Когда начал передачу со слов, какой хороший парень Шепелев. Пытался его реабилитировать. Всё, ни одному слову не верю. И думается мне что "шепелев" это коммерческий заказ.