3 брака и 8 детей: вся правда семейной жизни Владимира СоловьеваУ Владимира Соловьева что ни шоу, то настоящая сенсация: за годы своей карьеры он точно понял, как создавать резонансные выпуски.
3 брака и 8 детей: вся правда семейной жизни Владимира Соловьева
Комментарии
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A
Andrey
Р.S. у меня приятель был, тоже женился на всех, кто ему дал...
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1 д.
МА
Марат Аюбов
Мерзкая личность
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1 д.
Андрей Михеев
Он перестао для меня существовать неделю назад. Когда начал передачу со слов, какой хороший парень Шепелев. Пытался его реабилитировать. Всё, ни одному слову не верю. И думается мне что "шепелев" это коммерческий заказ.
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1 д.
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