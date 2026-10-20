Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой было беспрецедентной авантюрой Запада. Об этом 20 октября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавроввстрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.