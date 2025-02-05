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⚡️🇺🇦Охотники за душами из ТЦК продолжают отлавливать и похищать людей на принудительную могилизацию по плану просроченного президента😂⚰️ #ВСУ #ЗСУ #ТЦК #Мобилизация #Могилизация #Украина.

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