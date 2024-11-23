Такер Карлсон назвал США фашистским государством

Соединенные Штаты обладают признаками фашистского государства. Такое мнение высказал американский консервативный журналист Такер Карлсон в беседе с писателем Гленном Гринвальдом на своем канале, передает «Газета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии