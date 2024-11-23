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Картина дня. Финансы

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Такер Карлсон назвал США фашистским государством

Такер Карлсон назвал США фашистским государством

Соединенные Штаты обладают признаками фашистского государства. Такое мнение высказал американский консервативный журналист Такер Карлсон в беседе с писателем Гленном Гринвальдом на своем канале, передает «Газета.

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