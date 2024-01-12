Уроки шахмат для Путина

Natalija Osminina

Это просто образное сравнение. Но на самом деле так и есть: весь мир играл в игру, предложенную англосаксами, по их правилам. И что бы не предпринимал Путин, он все равно оказывался отброшенным в начало пути. Если волка обкладывают флажками, предлагая ему единственный путь, то волк играет в игру охотников и идет к расставленной ими ловушке. Именно так получилось при начале СВО. Путина подтолкнули и он был вынужден играть по правилам англосаксов. Поэтому то Остин, то кто-то еще из американской элиты вдруг кричали ему: "Так играть не по правилам!". А мы изумлялись: "какие правила, какая игра, когда война и смерть?" Вот это и есть тот самый Библейский проект глобалистов, в котором каждому уготована его роль. Поэтому многие и не могли понять: "Путин на стороне тех, кто обрекает мир на смерть? Или все же противостоит им?"