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Уроки шахмат для Путина

Уроки шахмат для Путина

РЕАЛИСТ Часто встречаются высказывания, что Путин великий гроссмейстер и хороший игрок на политической шахматной доске.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Это просто образное сравнение. Но на самом деле так и есть: весь мир играл в игру, предложенную англосаксами, по их правилам. И что бы не предпринимал Путин, он все равно оказывался отброшенным в начало пути. Если волка обкладывают флажками, предлагая ему единственный путь, то волк играет в игру охотников и идет к расставленной ими  ловушке. Именно так получилось при начале СВО. Путина подтолкнули и он был вынужден играть по правилам англосаксов. Поэтому то Остин, то кто-то еще из американской элиты вдруг кричали ему: &quot;Так играть не по правилам!&quot;. А мы изумлялись: &quot;какие правила, какая игра, когда война и смерть?&quot; Вот это и есть тот самый Библейский проект глобалистов, в котором каждому уготована его роль. Поэтому многие и не могли понять: &quot;Путин на стороне тех, кто обрекает мир на смерть? Или  все же противостоит им?&quot;
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Почему-то про Россию - ни слова.
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