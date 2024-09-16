Злодеи с лазерными указками снова засели вблизи Пулково. В минувшие выходные они пытались ослепить экипажи двух самолетов.
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Злодеи с лазерными указками снова засели вблизи Пулково. В минувшие выходные они пытались ослепить экипажи двух самолетов.