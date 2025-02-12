Премьер-министр Болгарии и вице-президент США встретились на саммите по AI

Углубление стратегического партнерства между США и Болгарией должно стать главным приоритетом для наших новых правительств, заявил премьер-министр Болгарии Росен Желязков во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, 11 февраля передает Болгарское национальное радио.