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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хедман побил рекорд «Тампы» по ассистам – 590. Сен-Луи – 2-й, Стэмкос – 3-й, Кучеров – 4-й с 575-ю голевыми передачами

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:5) 33-летний защитник сделал два ассиста. На его счету стало 22 (4+18) очка в 23 играх сезона.

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