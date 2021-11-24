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Семак - о выездной серии «Зенита» без побед в еврокубках: «У нас есть игроки, которые не справляются с давлением»

Семак - о выездной серии «Зенита» без побед в еврокубках: «У нас есть игроки, которые не справляются с давлением»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьйе с «Мальме» (1:1) в 5-м туре Лиги чемпионов прокомментировал неудачную серию своей команды.

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