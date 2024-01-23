Выгоняет мужа: что Валерия скрывала о браке с Пригожиным

Певица проговорилась о секретах семейной жизни. Валерия и Пригожин © Pavel Kashaev/globallookpress.comВалерия призналась, что во время гастролей не всегда способна долгое время находиться в компании мужа Иосифа Пригожина.
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