Прогноз погоды в Крыму на 29 августа ☀️ В Симферополе +27 и солнечно В Севастополе +29 и солнечно В Евпатории +29 и солнечно В Черноморском +29 и солнечно В Джанкое +29 и солнечно В Ялте +28 и солнечно В Алуште +27 и солнечно В Керчи +28 и солнечно В Армянске +29 и солнечно В Красноперекопске +29 и солнечно В Бахчисарае +29 и солнечно В Феодосии +28 и солнечно В Судаке +28 и солнечно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.