"Тандер" на год продлил договор РЕПО на пакет акций "Магнита"

“Тандер” продлил договор РЕПО на пакет акций “Магнита” до октября 2025 года. “Срок, в течение которого лицо обязано приобрести определенное количество ценных бумаг эмитента на основании заключенного лицом договора, предусматривающего обязанность лица по их приобретению, - 2 октября 2025 года.