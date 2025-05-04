Модернизация ЦОД в Ярославле повысила надежность сети «Билайн»Сотовый оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн») увеличил надежность сети 4G, домашнего интернета и сервисов для корпоративных клиентов благодаря модернизации своего дата-центра в Ярославле.
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