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Модернизация ЦОД в Ярославле повысила надежность сети «Билайн»

Модернизация ЦОД в Ярославле повысила надежность сети «Билайн»

Модернизация ЦОД в Ярославле повысила надежность сети «Билайн»Сотовый оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн») увеличил надежность сети 4G, домашнего интернета и сервисов для корпоративных клиентов благодаря модернизации своего дата-центра в Ярославле.

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