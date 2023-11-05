ЦИК Молдавии объявила о преодолении необходимой явки на местных выборах

По данным на 15:30 по московскому времени, на выборы пришло 28% избирателей.Явка избирателей на всех общих выборах в органы местного самоуправления в Молдавии практически во всех населенных пунктах превысила порог в 25%, который необходим для признания проведения голосования.
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