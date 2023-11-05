Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 976 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    А зачем России процветающая за ее счет Финляндия? Это одна сторона вопроса...а вторая - разве мы не можем создать сов...Чудес не бывает: ...
  • Зоя Башмакова
    Пусть у США просят подаяние .У России и так хватает нахлебников.Скоро последним штаны отдадим.Чудес не бывает: ...
  • Юрис Хартманис
    Герои!!!Боевики открыли о...

ЦИК Молдавии объявила о преодолении необходимой явки на местных выборах

ЦИК Молдавии объявила о преодолении необходимой явки на местных выборах

По данным на 15:30 по московскому времени, на выборы пришло 28% избирателей.Явка избирателей на всех общих выборах в органы местного самоуправления в Молдавии практически во всех населенных пунктах превысила порог в 25%, который необходим для признания проведения голосования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх