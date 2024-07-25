#Сводка на утро 25 июля 2024 года ▪В тёмное время суток вторую ночь подряд ВС России применяют множество БПЛА «Герань» для ударов по тыловым районам противника.
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#Сводка на утро 25 июля 2024 года ▪В тёмное время суток вторую ночь подряд ВС России применяют множество БПЛА «Герань» для ударов по тыловым районам противника.
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