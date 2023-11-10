Общественность возмущена мягким приговором пособникам убийства Дарьи Дугиной

Игорь Сипкин

шуруповерт-это частная собственность... на неё посягнули, судьям это близко. а тут убили патриотку России- они похоже либералы, горюют по курортам европы и своей недвижимости, счетам там, а она была против этого. удивляет- они никому не подчиняются, у них что в головах происходит- никому не известно.