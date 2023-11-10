Михаил Рябов. Российская общественность возмущена мягкими приговорами, которые накануне вынес Нагатинский суд Москвы двум пособникам убийства дочери известного политолога Александра Дугина Дарьи, подорванной украинскими спецслужбами по ошибке вместо отца.
Общественность возмущена мягким приговором пособникам убийства Дарьи Дугиной
Комментарии
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владимир тычинин
Ладно хоть что то мне казалось что эти двое штрафом отделаются!!
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1 д.
НR
Надежда Rudi
И сейчас прочла инфу, что за кражу шуруповерта мужику дали 6 лет
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1 д.
Игорь Сипкин
шуруповерт-это частная собственность... на неё посягнули, судьям это близко. а тут убили патриотку России- они похоже либералы, горюют по курортам европы и своей недвижимости, счетам там, а она была против этого. удивляет- они никому не подчиняются, у них что в головах происходит- никому не известно.
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1 д.
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