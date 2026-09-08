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Русский Днепропетровск

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Спасают от возмездия. После ударов ВС РФ Запад начал искать ПВО для Киева

Спасают от возмездия. После ударов ВС РФ Запад начал искать ПВО для Киева

Владимир Рифов 8 сентября 2026 г., 14:28   Власти Великобритании решили выделить Киеву 100 млн фунтов стерлингов (чуть больше 135 млн долларов США) ….

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