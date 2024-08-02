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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг выложил фото с игроками СКА в тренажерном зале: «Первый микроцикл»

Ротенберг выложил фото с игроками СКА в тренажерном зале: «Первый микроцикл»

1 августа клуб из Санкт-Петербурга начал свою программу предсезонных сборов.  «Первый микроцикл», – подписал фото главный тренер СКА.

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