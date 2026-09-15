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"The Lost Boys" Star Maria Wirries Revealed 10 Fascinating Stories Behind The Hit Broadway Musical

"The Lost Boys" Star Maria Wirries Revealed 10 Fascinating Stories Behind The Hit Broadway Musical

The Lost Boys is one of the most unique shows on Broadway, and star Maria Wirries took us behind the scenes — from her path to Broadway and working with co-star LJ Benet, to the showstopping "War.

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