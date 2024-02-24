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23 февраля – с праздником всех мужчин!

23 февраля – с праздником всех мужчин!

Для меня главный мужчина – это мой папа! “Папа может, папа может всё, что угодно! – Это точно про нашего папу! 25 февраля ему исполняется 77! Он набрал в Сибелиусе сборник пьес для баяна и играет для нас дома и летом на даче если надо что-то отремонтировать – мы все к нему! От замочка украшения, до …… даже задумалась его мотоциклу больше 30 лет и он на ходу! Прихожу с работы, у меня контейнер с полезной едой, а на нем пара медиаторов папа передал, говорит: “Работал за Тебя, не Нашел Медиаторов, вот Сделал Запасные”.

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