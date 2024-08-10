Одну из стран Евросоюза обвинили в ущемлении прав украинских беженцев

В Европарламенте Венгрию обвинили в ущемлении прав украинских беженцев Группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран обвинила Венгрию в ущемлении прав украинских беженцев из-за нового указа, ограничивающего право украинцев на проживание на территории Венгрии.
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