Одну из стран Евросоюза обвинили в ущемлении прав украинских беженцев

В Европарламенте Венгрию обвинили в ущемлении прав украинских беженцев Группа членов Европарламента (ЕП) от разных стран обвинила Венгрию в ущемлении прав украинских беженцев из-за нового указа, ограничивающего право украинцев на проживание на территории Венгрии.